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Экс-гендиректор «Спартака»: я каждый год верю в титул. «Зенит» и в том сезоне был по силам

Экс-гендиректор «Спартака»: я каждый год верю в титул. «Зенит» и в том сезоне был по силам
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков выразил веру в клуб.

«Зенит» и в прошлом году был по силам. Но нужно уметь держать концентрацию на длинной дистанции. Мне кажется, что сейчас команда стала более стабильной, уверенной в себе и забивающей. Думаю, что всё будет хорошо. Я каждый год верю в чемпионство «Спартака». Эта команда в каждом сезоне должна бороться за самые высокие места.

Сегодня был чемпионский характер? Я так не считаю. Сегодня в первом тайме играл второй состав. Нужно быть более сбалансированными, а пока что лихорадит. Наверное, это будет приходить с каждой игрой всё больше и больше», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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