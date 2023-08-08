«Ракув» обыграл «Арис» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Сегодня, 8 августа, прошёл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между польским «Ракувом» и кипрским «Арисом». Встреча состоялась на стадионе «Ракув» (Ченстохова, Польша). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по московскому времени. «Ракув» обыграл «Арис» с минимальным преимуществом — 2:1.

В самом начале встречи, на седьмой минуте, украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин с передачи Марчина Цебули открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. На 63-й минуте Фабиан Пясецки удвоил преимущество польской команды, успешно реализовав пенальти. В концовке встречи Михлали Маямбела смог отыграть один мяч и установил окончательный счёт матча — 2:1, победа «Ракува».

Таким образом, польская команда имеет небольшое преимущество перед ответной встречей, которая пройдёт 15 августа в городе Колосси на Кипре — «Арис» будет принимать «Ракув».