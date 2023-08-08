Агент Шпинёв рассказал, что Алексей Миранчук занимается по индивидуальному графику

Футбольный агент Вадим Шпинёв рассказал о подготовке к сезону своего клиента и полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Алексей пока занимается по индивидуальному графику, из-за чего он не ездил на выезды и не участвовал в последних товарищеских матчах. Понимаю, что в России многие интересуются его судьбой, но для самого Алексея будет лучше готовиться без лишнего шума, поэтому сейчас не хочется много говорить о его будущем. Напоминаю, у футболиста действующий контракт с «Аталантой», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Напомним, российский полузащитник в сезоне-2022/2023 выступал за «Торино» на правах аренды, его контракт с «Аталантой» действителен до лета 2024 года. В прошедшем сезоне Миранчук провёл 31 встречу во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. Технический директор туринцев Давиде Ваньяти ранее заявлял, что окончательное решение по Миранчуку будет принято в июне.