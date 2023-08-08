Агент Элшника рассказал, что «Олимпия» отказалась от продажи игрока в «Крылья Советов»

Агент полузащитника «Олимпии» из города Любляна Тими Элшника Роберт Чибеж высказался о возможном переходе своего клиента в самарские «Крылья Советов».
Агент отметил, что самарский клуб прислал предложение словенской команде, однако оно было сразу отклонено, так как клуб продолжает участвовать в еврокубках, где играет в квалификации Лиги чемпионов и уже точно гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги конференций УЕФА.
«В любом случае сперва нужно получить одобрение от «Олимпии», а там чётко заявили, что на переговоры нет шансов, пока продолжается еврокубковая кампания», — приводит слова Чебежа «Евро-Футбол.Ру».
Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в € 1,3 млн. В прошлом сезоне Тими провёл 28 матчей за «Олимпию» в чемпионате Словении и забил пять голов.
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