Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Абаскаль прокомментировал подписание Олега Рябчука в «Спартак»

Абаскаль прокомментировал подписание Олега Рябчука в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о новичке клуба Олеге Рябчуке.

«С приходом Олега, надеюсь, конкуренция будет возрастать и оказывать положительное влияние. У нас есть два молодых футболиста на эту позицию — Хлусевич и Денисов. Что касается Олега, то я его знаю, он полон энергии, смело идёт в контакт. Думаю, он сможет нам помочь и добавит конкуренции», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 8 августа, прошёл матч 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» одержал победу в невероятном матче со счётом 5:4 и возглавил свою группу с шестью очками из шести возможных.

Материалы по теме
Закрывайте Кубок России. Лучше матча «Спартака» и «Пари НН» уже не будет
Закрывайте Кубок России. Лучше матча «Спартака» и «Пари НН» уже не будет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023