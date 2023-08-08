Абаскаль прокомментировал подписание Олега Рябчука в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о новичке клуба Олеге Рябчуке.

«С приходом Олега, надеюсь, конкуренция будет возрастать и оказывать положительное влияние. У нас есть два молодых футболиста на эту позицию — Хлусевич и Денисов. Что касается Олега, то я его знаю, он полон энергии, смело идёт в контакт. Думаю, он сможет нам помочь и добавит конкуренции», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 8 августа, прошёл матч 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Пари Нижний Новгород». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» одержал победу в невероятном матче со счётом 5:4 и возглавил свою группу с шестью очками из шести возможных.