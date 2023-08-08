Абаскаль: «Спартак» должен всегда идти вперёд, биться. Мы победили из-за страсти

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвёл итоги матча Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (5:4) и заявил, что красно-белые одержали победу благодаря страсти.

«В прошлом сезоне мы с «Пари НН» сыграли вничью. Что касается матча, то я рад, что мы смогли отыграться и вырвать победу. В первом тайме мы забили три гола, в целом пять. Это хорошо, но чем сложнее нам делает жизнь соперник, тем лучше мы должны играть. Мы должны идти вперёд и биться. Сегодня команда победила не только благодаря игре, но и страсти», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В состоявшемся сегодня, 8 августа, матче 2-го тура группового этапа Кубка России между «Спартаком» и «Пари НН» красно-белые одержали победу со счётом 5:4.