Кубок России по футболу: результаты матчей 8 августа, турнирная таблица

Вчера, 8 августа, состоялись три встречи 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В группе В екатеринбургский «Урал» с минимальным счётом обыграл «Ростов», московский «Локомотив» одолел казанский «Рубин» с этим же результатом. Московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород», команды группы D, выдали потрясающий футбол. Красно-белые одержали победу со счётом 5:4.

Результаты матчей:

Группа В

«Урал» (Екатеринбург) — «Ростов» — 1:0.

«Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) — 0:1.

Группа D

«Спартак» (Москва) — «Пари Нижний Новгород» — 5:4.

Сегодня, 9 августа, пройдут четыре встречи в рамках турнира. «Оренбург» примет у себя дома «Сочи», московский ЦСКА встретится с воронежским «Факелом», петербургский «Зенит» поедет в гости к самарским «Крыльям Советов», а московское «Динамо» проведёт матч с «Краснодаром».