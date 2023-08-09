Видеообзор минимальной победы «Локомотива» в матче Кубка России с «Рубином»

Завершился матч 2-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. «Локомотив» обыграл «Рубин» со счётом 1:0.

В первой половине игры команды не смогли создать достаточное количество голевых моментов, нанеся всего два удара по воротам, что привело к закономерному итогу — 0:0 после первого тайма. Во втором тайме, на 63-й минуте, нападающий гостей Владислав Сарвели смог забить после ошибки вратаря «Рубина» Никиты Яновича, выведя «Локомотив» вперёд. Обе команды имели моменты в оставшееся время встречи, казанский клуб пытался сравнять счёт матча, но он так и остался прежним — 1:0, минимальная победа «Локомотива».

В 1-м туре нового сезона Кубка России «Рубин» уступил «Ростову» со счётом 0:1, а «Локомотив» переиграл «Урал» (2:1). Таким образом, железнодорожники после двух туров Кубка набрали шесть очков из шести возможных и лидируют в группе B, у «Рубина» — ноль очков после двух сыгранных туров, казанская команда идёт на последнем месте в группе.