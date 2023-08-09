Игрок с российским паспортом пропустит матч в Шотландии из-за проблем с визой

Камерунский футболист швейцарского клуба «Серветт» Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, пропустит первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с «Рейнджерс» из-за проблем с британской визой, сообщает пресс-служба клуба.

«Поскольку виза Ондуа ещё не выдана британскими властями, игрок не поедет в Глазго. Значительные усилия, предпринятые за последние две недели клубом и его игроком в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказались недостаточными. Клуб выражает сожаление по поводу сложившейся ситуации и предлагает свою поддержку игроку и команде, которая будет вынуждена обходиться без одного из основных игроков своего состава по неспортивным причинам», — говорится в заявлении.

Ондуа родился в Камеруне, но с детства жил в России. Футболист начал карьеру в молодёжной команде московского «Локомотива». Также он играл за столичный ЦСКА, луганскую «Зарю», махачкалинский «Анжи», датский «Вайле» и немецкий «Ганновер».