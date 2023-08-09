«Крылья Советов» — «Зенит»: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 августа, состоится матч 2-го тура группы C Пути РПЛ Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России. Группа C Фонбет Кубок России. Группа C 09 августа 2023, среда. 18:30 МСК Крылья Советов Самара Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась разгромной победой сине-бело-голубых (5:1).

В 1-м туре нового сезона Кубка России «Зенит» уверенно обыграл «Ахмат» со счётом 2:0, а «Крылья Советов» проиграли калининградской «Балтике» со счётом 2:3. Таким образом, санкт-петербургская команда лидирует в своей группе с тремя очками после одного сыгранного матча, а самарцы занимают третье место, не набрав очков.