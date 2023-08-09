Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — Зенит, 9 августа: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

«Крылья Советов» — «Зенит»: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 августа, состоится матч 2-го тура группы C Пути РПЛ Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России. Группа C
09 августа 2023, среда. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась разгромной победой сине-бело-голубых (5:1).

В 1-м туре нового сезона Кубка России «Зенит» уверенно обыграл «Ахмат» со счётом 2:0, а «Крылья Советов» проиграли калининградской «Балтике» со счётом 2:3. Таким образом, санкт-петербургская команда лидирует в своей группе с тремя очками после одного сыгранного матча, а самарцы занимают третье место, не набрав очков.

Материалы по теме
«Крылья Советов» — «Зенит». Чемпиона лихорадит
«Крылья Советов» — «Зенит». Чемпиона лихорадит
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023