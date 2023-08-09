Агент Шпинёв назвал «Спартак» лучшей по составу командой РПЛ

Футбольный агент Вадим Шпинёв поделился мнением о перспективах «Спартака» выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2023/2024.

«Я недавно слышал мнение спортивного обозревателя: «Зачем покупать много дорогих защитников, когда можно просто забивать больше?» Сейчас у «Спартака» есть все возможности для этого. В команде очень мощная линия атаки и средняя линия. Мне очень интересно, как всё это будет развиваться. «Лукойл» не пожалел денег, влил в трансферы. На данный момент они попали с Бонгонда, набирает кондиции Медина, есть Мозес, Промес, начал прибавлять Мартинс. Очень любопытно следить.

По укомплектованности состава «Спартак» идёт на первом месте в России. Очень жёсткая конкуренция у них в средней линии и в атаке. На мой взгляд, «Зенит» уступает по трансферам на вход по этим линиям. «Спартаку» и главному тренеру я бы порекомендовал сохранить баланс внутри коллектива, держать руку на пульсе, быть в контакте с футболистами и с персоналом. Гильермо Абаскаль – молодой, но очень интересный специалист. Конечно же, он испытывает на себе давление и конкуренцию от топ-клубов РПЛ, в этих условиях ему непривычно работать.

У Абаскаля есть интересные идеи на поле, и мы видим, как команда эти идеи воплощает в жизнь. Многое у него получается. Если он сумеет сохранить стабильность, то у «Спартака» будут все шансы бороться за чемпионство. Нужно, чтобы команда работала спокойно, без резких движений – и им будет это по силам», — приводит слова Шпинёва Metaratings.