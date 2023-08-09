«Динамо» — «Краснодар»: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 августа, состоится матч 2-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России между московским «Динамо» и «Краснодаром». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Евгением Булановым (Саранск). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, команды уже встречались в новом сезоне в рамках матча открытия 1-го тура Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» уверенно обыграл бело-голубых со счётом 3:1.

В 1-м туре нового сезона Кубка России «Динамо» проиграло «Пари Нижний Новгород» в серии пенальти со счётом 3:4, сыграв 1:1 в основное время, а «Краснодар» проиграл московскому «Спартаку» (1:2). Таким образом, «Динамо» занимает третье место в своей группе, набрав одно очко после одного сыгранного матча. «Краснодар» же занимает последнее место с нулём очков после одного сыгранного тура.