Соболев с женой следил за феерией «Спартака», Промес надевал маску. Фото матча с «Пари НН»

8 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче Кубка России в группе D Пути РПЛ «Спартак» одержал победу над «Пари НН». Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу команды Гильермо Абаскаля.
Московский «Спартак» показывает отличный старт сезона. Победа над «Пари Нижний Новгород» в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России стала для красно-белых пятой в новом сезоне. Таким образом, красно-белые смогли победить в пяти первых матчах нового сезона из пяти.
Напомним, в 1-м туре красно-белые одержали победу над «Краснодаром» со счётом 2:1, а «Пари НН» переиграл московское «Динамо» в серии пенальти — 1:1 (пен. 4:3).
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Пари НН» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.
- 9 августа 2023
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