Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» отдал бразильского новичка Анжело Габриэла в аренду «Страсбургу»

«Челси» отдал бразильского новичка Анжело Габриэла в аренду «Страсбургу»
Аудио-версия:
Комментарии

«Челси» отдал 18-летнего бразильского нападающего Анжело Габриэла в аренду во французский «Страсбург», сообщает официальный сайт лондонского клуба. Вингер проведёт в команде Лиги 1 целый сезон.

«Челси» приобрёл Анжело Габриэла в середине июля у «Сантоса». Предположительно сумма трансфера составила $ 17 млн. Габриэл является самым молодым игроком в истории чемпионата Бразилии, где дебютировал в возрасте 15 лет и 308 дней, а также самым молодым футболистом забившим гол в Кубке Либертадорес.

Нападающий летом принимал участие в предсезонной поездке «синих» в США. Он сыграл в матчах против «Рексема», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Фулхэма». Во всех трёх поединках он выходил на замену. В матче с «Рексемом» Габриэл отметился голевой передачей.

«Страсбург» в прошлом сезоне стал 15-м в чемпионате Франции. Команду летом возглавил Патрик Виейра.

Материалы по теме
18-летний бразильский талант Вашингтон перейдёт в «Челси» за € 20 млн — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023