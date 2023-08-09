«Челси» отдал бразильского новичка Анжело Габриэла в аренду «Страсбургу»

«Челси» отдал 18-летнего бразильского нападающего Анжело Габриэла в аренду во французский «Страсбург», сообщает официальный сайт лондонского клуба. Вингер проведёт в команде Лиги 1 целый сезон.

«Челси» приобрёл Анжело Габриэла в середине июля у «Сантоса». Предположительно сумма трансфера составила $ 17 млн. Габриэл является самым молодым игроком в истории чемпионата Бразилии, где дебютировал в возрасте 15 лет и 308 дней, а также самым молодым футболистом забившим гол в Кубке Либертадорес.

Нападающий летом принимал участие в предсезонной поездке «синих» в США. Он сыграл в матчах против «Рексема», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Фулхэма». Во всех трёх поединках он выходил на замену. В матче с «Рексемом» Габриэл отметился голевой передачей.

«Страсбург» в прошлом сезоне стал 15-м в чемпионате Франции. Команду летом возглавил Патрик Виейра.