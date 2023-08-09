«Вулверхэмптон» уволил Лопетеги за несколько дней до старта сезона АПЛ

«Вулверхэмптон» и Хулен Лопетеги договорились о расторжении контракта, сообщает официальный сайт клуба. Испанец проработал на посту главного тренера «волков» девять месяцев.
Лопетеги возглавил «Вулверхэмптон» в ноябре и под его руководством команда финишировала на 13 месте в английской Премьер-Лиге. Как заявил официальный сайт клуба, у тренера и клуба возникли разногласия по некоторым вопросам. Стороны согласились, что расторжение контракта стало лучшим решением для всех сторон.
Переговоры велись в течение нескольких недель, что дало клубу время и возможность для поиска нового главного тренера. При этом Лопетеги и его помощники продолжали подготовку игроков к новому сезону.
Вместе с главным тренером «Вулверхэмптон» покидают ещё шесть специалистов, работавших вместе с испанцем. Это Пабло Санс, Хуан Пейнадо, Оскар Каро, Эду Рубио, Борха Де Альба Алонсо и Даниэль Лопетеги.
В 1-м туре нового сезона АПЛ «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед» 14 августа. Матч на «Олд Траффорд» начнётся в 22:00 мск.
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