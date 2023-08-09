Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Директор «Барселоны» подтвердил скорый уход Дембеле

Директор «Барселоны» подтвердил скорый уход Дембеле
Комментарии

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани подтвердил скорый трансфер нападающего Усмана Дембеле в «Пари Сен-Жермен».

«Усман Дембеле на пути в Париж. Сделка совершена, осталось только подписать все документы», — приводит слова Алемани инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере». Романо также сообщил, что официально о трансфере будет объявлено на этой неделе.

Дембеле в прошлом сезоне провёл 35 матчей за «Барселону» в официальных турнирах. На счету француза восемь голов и девять передач.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» заплатит «Барселоне» € 50 млн за 26-летнего нападающего. Действующий контракт Дембеле с сине-гранатовыми рассчитан до конца июня 2024 года. В составе «Барселоны» он трижды выигрывал чемпионат Испании, по два раза Кубок и Суперкубок страны.

Материалы по теме
«Барса» снова в ужасном положении. На сезон пока зарегистрировали лишь 13 футболистов
«Барса» снова в ужасном положении. На сезон пока зарегистрировали лишь 13 футболистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023