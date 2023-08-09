Директор «Барселоны» подтвердил скорый уход Дембеле

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани подтвердил скорый трансфер нападающего Усмана Дембеле в «Пари Сен-Жермен».
«Усман Дембеле на пути в Париж. Сделка совершена, осталось только подписать все документы», — приводит слова Алемани инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере». Романо также сообщил, что официально о трансфере будет объявлено на этой неделе.
Дембеле в прошлом сезоне провёл 35 матчей за «Барселону» в официальных турнирах. На счету француза восемь голов и девять передач.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» заплатит «Барселоне» € 50 млн за 26-летнего нападающего. Действующий контракт Дембеле с сине-гранатовыми рассчитан до конца июня 2024 года. В составе «Барселоны» он трижды выигрывал чемпионат Испании, по два раза Кубок и Суперкубок страны.
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