Директор «Барселоны» подтвердил скорый уход Дембеле

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани подтвердил скорый трансфер нападающего Усмана Дембеле в «Пари Сен-Жермен».

«Усман Дембеле на пути в Париж. Сделка совершена, осталось только подписать все документы», — приводит слова Алемани инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере». Романо также сообщил, что официально о трансфере будет объявлено на этой неделе.

Дембеле в прошлом сезоне провёл 35 матчей за «Барселону» в официальных турнирах. На счету француза восемь голов и девять передач.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» заплатит «Барселоне» € 50 млн за 26-летнего нападающего. Действующий контракт Дембеле с сине-гранатовыми рассчитан до конца июня 2024 года. В составе «Барселоны» он трижды выигрывал чемпионат Испании, по два раза Кубок и Суперкубок страны.