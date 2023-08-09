Стивен Джеррард назвал своего любимого футболиста

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард назвал нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха своим любимым игроком, а также пообещал, что не будет пытаться его подписать в саудовскую команду.
«Мохамед Салах — мой любимый игрок. Я люблю «Ливерпуль», поэтому Салах останется там, где он есть», — приводит слова Джеррарда Goal со ссылкой на интервью Sada Al Mala'eb.
Тренерскую карьеру бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» начал в 2017 году в молодёжной системе мерсисайдского клуба. В 2019 году английский специалист возглавил «Рейнджерс», а через три года пришёл в «Астон Виллу», в которой проработал менее года — в октябре 2022-го Джеррард был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами команды. В июле 2023 года специалист возглавил саудовский «Аль-Иттифак».
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