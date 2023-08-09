Клаудио Раньери заявил, что завершит тренерскую карьеру после ухода из «Кальяри»

Главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери заявил, что больше не будет тренировать другие клубы. Итальянскому специалисту в октябре исполнится 72 года.
«Пока я работаю, я бодр. Работа тренером помогает мне оставаться молодым, чтобы идти в ногу со временем. Я меняюсь вместе с футболом, я адаптируюсь, обновляюсь, не чувствую себя далёким от последних тенденций. Возможно, моя сила в переменах. Я чувствую себя современным тренером, европейским тренером, плюс у меня есть опыт, который говорит о многом и это действительно полезно. Для меня футбол прост, это тренеры всё усложняют.
Я решил, что «Кальяри» будет последним клубом, который я буду тренировать. Я бы сделал исключение только для интригующей работы в сборной, но уточняю, что не стремлюсь на скамейку сборной Италии. Да, я остановлюсь в «Кальяри», но не знаю когда. Может быть, я продержусь лет двадцать», — приводит слова Раньери Tuttomercatoweb.
Напомним, по итогам сезона-2022/2023 Клаудио Раньери вернул «Кальяри» в Серию А. 71-летний специалист возглавил итальянский клуб в декабре прошлого года, когда команда занимала 14-ю строчку Серии В. Сардинцы вылетели из высшего дивизиона Италии по итогам сезона-2021/2022, финишировав на 18-м месте.
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