Бывший защитник «Кубани» перешёл в брестское «Динамо»

Центральный защитник Александр Позняк, игравший во второй половине сезона-2022/2023 за краснодарскую «Кубань», подписал контракт с «Динамо-Брест», сообщает официальный сайт клуба из Беларуси. 29-летний футболист вернулся в клуб, где уже выступал в 2021 году. Согласно действующему соглашению, Позняк будет играть в Бресте как минимум до конца текущего сезона.

В составе «Кубани» защитник провёл шесть матчей в Первой лиге, в которых отметился одним удалением. Также Позняк выступал за карагандинский «Шахтёр» из Казахстана, македонские «Работнички» и несколько клубов из Беларуси, в том числе «Лиду», «Неман», солигорский «Шахтёр», «Городею», «Минск» и «Динамо-Минск». Провёл один матч за сборную Беларуси.