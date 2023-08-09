Квинси Промес отреагировал на победу «Спартака» в матче с «Пари НН»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН».
«Я счастлив, что смог помочь команде победить», — написал форвард в одной из социальных сетей.
Напомним, 8 августа завершился матч 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором московский «Спартак» принимал «Пари НН» на стадионе «Открытие Банк Арена». Встреча закончилась со счётом 5:4 в пользу хозяев поля.
Квинси Промес забил решающий гол в этом матче на 90-й минуте. Игрок начинал встречу на скамейке запасных.
Напомним, «Спартак» вместе с «Краснодаром» на данный момент возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Обе команды набрали девять очков из девяти возможных в трёх матчах чемпионата. Красно-белые в 1-м туре РПЛ обыграли «Оренбург» (3:2), затем московский клуб оказался сильнее «Балтики» (2:1) и казанского «Рубина» (4:1). Также, помимо «Пари НН», красно-белые ранее обыграли «Краснодар» в Кубке России со счётом 2:1. Таким образом, «Спартак» после двух игр Кубка также лидирует в своей группе с шестью очками из шести возможных.
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