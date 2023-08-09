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Ван Дейк: понимаю людей, сомневающихся в успехе «Ливерпуля»

Ван Дейк: понимаю людей, сомневающихся в успехе «Ливерпуля»
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Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, что думает о ситуации в команде перед стартом сезона.

«Клуб лишился множества игроков, включая капитана и вице-капитана, подписав при этом только двух новичков. Наша игра при владении мячом действительно впечатляет, но без мяча всё не так здорово. Я могу понять людей, сомневающихся в команде», – приводит слова ван Дейка This is Anfield.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. Нидерландец выиграл с командой все основные возможные клубные трофеи.

В сезоне-2022/2023 на счету ван Дейка 41 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с мерсисайдским клубом действует до конца июня 2025 года.

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