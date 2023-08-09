Кубок России, 9 августа: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 9 августа, состоятся встречи 2-го тура группового этапа Пути Российской Премьер-Лиги Фонбет Кубка России.
Матчи 9 августа (время начала — московское):
16:15. «Оренбург» — «Сочи»;
18:30. «Крылья Советов» (Самара) — «Зенит» (Санкт-Петербург);
18:30. ЦСКА (Москва) — «Факел» (Воронеж);
20:45. «Динамо» (Москва) — «Краснодар».
Напомним, в 1-м туре группового этапа «Оренбург» проиграл ЦСКА (0:6), «Сочи» обыграл «Факел» (3:1), «Спартак» на выезде оказался сильнее «Краснодара» (2:1), «Пари НН» добился победы над московским «Динамо» в серии послематчевых пенальти, «Крылья Советов» дома уступили калининградской «Балтике» (2:3), а петербургский «Зенит» обыграл «Ахмат» (2:0).
В прошлом розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В решающем матче армейцы в серии 11-метровых ударов одолели «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).
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