«Челси» намерен приобрести Тайлера Адамса вместе с Мойсесом Кайседо
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«Челси» собирается укрепить свою линию полузащиты и приобрести помимо 21-летнего Мойсеса Кайседо из «Брайтон энд Хоув Альбион» также 24-летнего хавбека «Лидса» Тайлера Адамса, сообщили источники ESPN.
В ходе переговоров по Кайседо «Брайтон» отклонил несколько предложений «синих». Последнее из них было на сумму $ 101 млн. «Брайтон» же хочет получить более £ 100 млн ($ 128 млн), при этом сам эквадорец активно настаивает на трансфере в «Челси».
Игрок сборной США Адамс может быть выкуплен у «Лидса» за £ 20 млн ($ 25,6 млн). Такая сумма предусмотрена пунктом в контракте, который вступил в силу из-за вылета клуба из английской Премьер-Лиги. Адамс также заинтересован в переходе в «Челси».
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