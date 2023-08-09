«Челси» намерен приобрести Тайлера Адамса вместе с Мойсесом Кайседо

«Челси» собирается укрепить свою линию полузащиты и приобрести помимо 21-летнего Мойсеса Кайседо из «Брайтон энд Хоув Альбион» также 24-летнего хавбека «Лидса» Тайлера Адамса, сообщили источники ESPN.

В ходе переговоров по Кайседо «Брайтон» отклонил несколько предложений «синих». Последнее из них было на сумму $ 101 млн. «Брайтон» же хочет получить более £ 100 млн ($ 128 млн), при этом сам эквадорец активно настаивает на трансфере в «Челси».

Игрок сборной США Адамс может быть выкуплен у «Лидса» за £ 20 млн ($ 25,6 млн). Такая сумма предусмотрена пунктом в контракте, который вступил в силу из-за вылета клуба из английской Премьер-Лиги. Адамс также заинтересован в переходе в «Челси».