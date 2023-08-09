Хайме Лосано должен сохранить пост главного тренера сборной Мексики

Хайме Лосано сохранит должность наставника сборной Мексики после того, как выиграл с командой Золотой кубок КОНКАКАФ-2023 в качестве исполняющего обязанности главного тренера, сообщили источники ESPN. Официальное объявление будет сделано уже на этой неделе.
44-летний Лосано занял свой пост всего за несколько дней до начала турнира в июне после увольнения Диего Кокки. Его контракт действовал только до завершения Золотого кубка. В пользу Лосано играют результаты его работы, а также налаженное взаимодействие с игроками. Многие из них выступали под его руководством на Олимпийских играх в Токио, где Мексика завоевала бронзовые медали.
Сообщается, что члены национальной сборной поддержали Лосано и попросили его остаться в качестве постоянного тренера для подготовки к чемпионату мира 2026 года. Турнир совместно проведут Мексика, США и Канада.
Лосано является первым мексиканцем, возглавляющим национальную команду своей страны с 2015 года. До его назначения сборную в течение восьми лет поочередно возглавляли колумбиец Хуан Карлос Осорио, аргентинцы Херардо Мартино и Диего Кокка. Сам Лосано, помимо работы со сборными, возглавлял также клубы «Керетаро» и «Некакса».
Фанаты «Далласа» подрались с фанатами Месси:
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