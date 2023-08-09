«Челси» активизирует усилия по трансферу Влаховича из-за травмы Нкунку

«Челси» может приложить дополнительные усилия для перехода 23-летнего сербского нападающего Душана Влаховича из «Ювентуса», сообщили источники ESPN. Такой вариант будет рассматриваться из-за травмы 25-летнего форварда Кристофера Нкунку. Француз был куплен «Челси» за € 60 млн ($ 65,7 млн) у «РБ Лейпциг» этим летом, но получил повреждение во время товарищеского матча с дортмундской «Боруссией» в Чикаго. По предварительным данным, Нкунку может пропустить три месяца.

Трансфер Влаховича является частью сложных переговоров, связанных с уходом из «Челси» Ромелу Лукаку. Хотя интерес к бельгийцу есть в Саудовской Аравии, сам нападающий хочет вернуться в Италию. По данным источников ESPN, «Ювентус» готов продать Влаховича в рамках сделки по обмену, но клубы сильно расходятся в своих оценках двух игроков. «Челси» хочет за Лукаку около € 46 млн ($ 50,6 млн), а «Ювентус» просит за Влаховича € 80 млн ($ 88 млн).

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Влахович провёл 42 игры за «Ювентус» и сумел забить 14 мячей, а также сделал четыре голевые передачи.

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