ЦСКА — «Факел»: во сколько матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 августа, состоится матч 2-го тура Кубка России между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Последняя встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась победой москвичей (2:0).
В прошедшем сезоне РПЛ ЦСКА стал вице-чемпионом, набрав 58 очков в 30 матчах. «Факел» по итогам прошлого розыгрыша занял 14-е место, набрав 30 очков в 30 матчах. В 1-м туре нового сезона чемпионата ЦСКА уступил «Уралу» со счётом 1:2, а «Факел» проиграл «Ростову» (1:2).
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