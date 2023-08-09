Тухель предложил «Баварии» подписать вратаря Аррисабалагу из «Челси»

Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага заинтересовал мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Sport1.
По информации источника, кандидатуру испанского вратаря руководству мюнхенцев порекомендовал главный тренер команды Томас Тухель, который работал с Аррисабалагой в «Челси».
Отмечается, что первые переговоры «Баварии» с представителями «Челси» и самого Аррисабалаги уже состоялись. Голкипер не против своего возможного перехода в мюнхенский клуб.
«Бавария» хотела бы взять Аррисабалагу в аренду на один сезон с возможностью выкупа.
Руководство «Баварии» намерено определиться с новым голкипером в ближайшее время, так как Ян Зоммер уже покинул клуб, а Мануэль Нойер пропустит ещё как минимум несколько недель.
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