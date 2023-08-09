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Тухель предложил «Баварии» подписать вратаря Аррисабалагу из «Челси»

Тухель предложил «Баварии» подписать вратаря Аррисабалагу из «Челси»
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Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага заинтересовал мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает Sport1.

По информации источника, кандидатуру испанского вратаря руководству мюнхенцев порекомендовал главный тренер команды Томас Тухель, который работал с Аррисабалагой в «Челси».

Отмечается, что первые переговоры «Баварии» с представителями «Челси» и самого Аррисабалаги уже состоялись. Голкипер не против своего возможного перехода в мюнхенский клуб.

«Бавария» хотела бы взять Аррисабалагу в аренду на один сезон с возможностью выкупа.

Руководство «Баварии» намерено определиться с новым голкипером в ближайшее время, так как Ян Зоммер уже покинул клуб, а Мануэль Нойер пропустит ещё как минимум несколько недель.

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