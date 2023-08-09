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Азар близок к завершению карьеры, им интересовался только клуб из Бельгии

Азар близок к завершению карьеры, им интересовался только клуб из Бельгии
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Бывший нападающий лондонского «Челси» и мадридского «Реала» Эден Азар близок к завершению профессиональной игровой карьеры. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, у бельгийского футболиста практически нет предложений о продолжении карьеры. Единственный реальный вариант — клуб из второго дивизиона чемпионата Бельгии «Вестерло».

Также услуги Азара предлагались командам МЛС, однако североамериканские клубы не заинтересованы в приглашении возрастного бельгийца. Также нападающий не вызывает интереса у клубов из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне 32-летний Азар сыграл лишь 10 матчей за «Реал» во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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