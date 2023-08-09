Уолкер принял решение остаться в «Манчестер Сити». Защитник вскоре подпишет новый контракт

Английский защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер принял окончательное решение остаться в клубе, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, в ближайшее время 33-летний футболист заключит новый контракт с «горожанами». Ранее сообщалось, что в услугах Кайла заинтересована «Бавария» и лично главный тренер мюнхенцев Томас Тухель. За «Ман Сити» Уолкер, являющийся воспитанником академии «Шеффилд Юнайтед», выступает с 2017 года. С «горожанами» он пять раз становился чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.

В сезоне-2022/2023 на счету Уолкера 38 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.