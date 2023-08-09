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«Интер Майами» расторг контракт с игроком, публично усомнившимся в трансфере Лионеля Месси

«Интер Майами» расторг контракт с игроком, публично усомнившимся в трансфере Лионеля Месси
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«Интер Майами» объявил о расторжении контракта с нидерландским голкипером Ником Марсманом. Причины такого решения клуба не разглашаются, но несколькими неделями ранее вратарь публично усомнился в целесообразности трансфера Лионеля Месси.

В преддверии трансфера Месси Марсман сказал: «Лично я считаю, что клуб не готов к приходу Месси. У нас временный стадион, люди могут ходить по газону, ворот нет. Мы выезжаем на стадион без охраны. Я думаю, что наша инфраструктура не готова к переходу Месси».

Напомним, аргентинский нападающий Лионель Месси уже вошёл в топ-4 лучших бомбардиров «Интер Майами» за всю историю. Именитый нападающий перешёл в клуб Дэвида Бекхэма в летнее трансферное окно и уже провёл за команду 4 матча, забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.

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