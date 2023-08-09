Новичок «Спартака» Рябчук: очень нравится стиль игры Абаскаля. Надеюсь, мы сработаемся
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Молдавский защитник «Спартака» Олег Рябчук поделился ожиданиями от совместной работы с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.
«Совпали ли мои ожидания от Абаскаля? Да-да. Мне очень нравится его стиль игры. Надеюсь, что мы с ним хорошо сработаемся», — сказал Рябчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Рябчук перешёл в стан красно-белых из греческого «Олимпиакоса». Сумма трансфера составила € 6 млн, что стало рекордной сделкой в истории для молдавских игроков.
Дебютировал за новый клуб 25-летний футболист в матче группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари НН», победу в котором одержал «Спартак» со счётом 5:4. После двух матчей «Спартак» лидирует в группе D с шестью очками из шести возможных.
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