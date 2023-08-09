Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» рассказали о выборе нового названия для стадиона

В «Спартаке» рассказали о выборе нового названия для стадиона
Комментарии

Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов допустил, что к концу 2023 года появятся новые варианты названия домашнего стадиона футбольного клуба.

«Есть ли какие‑то изменения в вопросе с новым названием домашней арены клуба? Пока действует контракт с банком «Открытие». Когда он завершится, будет новое название. Рабочий вариант, что это будет «Лукойл Арена». Но посмотрим, возможно, будут и другие варианты. Контракт с банком «Открытие» до конца года? Да», — приводит слова Зеленова «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 команда Гильермо Абаскаля одержала пять побед в пяти стартовых матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России. Нынешнее название домашнего стадиона «Спартака» — «Открытие Банк Арена».

Материалы по теме
Агент Шпинёв назвал «Спартак» лучшей по составу командой РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023