В «Спартаке» рассказали о выборе нового названия для стадиона

Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов допустил, что к концу 2023 года появятся новые варианты названия домашнего стадиона футбольного клуба.

«Есть ли какие‑то изменения в вопросе с новым названием домашней арены клуба? Пока действует контракт с банком «Открытие». Когда он завершится, будет новое название. Рабочий вариант, что это будет «Лукойл Арена». Но посмотрим, возможно, будут и другие варианты. Контракт с банком «Открытие» до конца года? Да», — приводит слова Зеленова «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 команда Гильермо Абаскаля одержала пять побед в пяти стартовых матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России. Нынешнее название домашнего стадиона «Спартака» — «Открытие Банк Арена».