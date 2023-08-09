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«Нашли лазейку и использовали её». Фомин — о победе «Динамо» над «Зенитом»

«Нашли лазейку и использовали её». Фомин — о победе «Динамо» над «Зенитом»
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин поделился мыслями о победе над санкт-петербургским «Зенитом» в 3-м туре РПЛ (3:2), отметив, что бело-голубым немного помогло удаление игрока петербуржцев.

«Почему у «Зенита» не получилось дожать «Динамо»? Для нас хорошо получилось (улыбается). Мы проявили характер. Ну и сказалось удаление, конечно. Чуть-чуть помогло оно нам — «Зенит» уже не атаковал после него и доигрывал матч. Так получилось, что у нас появился шанс, и мы им воспользовались. Благодаря этому выиграли. Нашли лазейку и использовали её, но это уже не наши проблемы. Мы выиграли — это самое главное», — приводят слова Фомина «Известия».

При счёте 2:2 в концовке встречи полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос получил красную карточку за фол на игроке «Динамо» Денисе Макарове.

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