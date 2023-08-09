Мантуан: как бы «Спартак» ни усиливался, «Зенит» всё равно сможет победить

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался об уровне конкуренции в РПЛ, заявив, что петербуржцы всё равно смогут показать свой максимум и одержать победу в чемпионате России, несмотря на усиления других клубов, в том числе московского «Спартака».
«Кто будет главным конкурентом «Зенита» в сезоне? Абсолютно все команды – главные для нас соперники. В каждом конкретном матче любая команда сделает всё возможное, чтобы отобрать у нас очки. Должны воспринимать всех одинаково в борьбе за титул.
Ожидаю ли серьёзного сопротивления от «Спартака»? Как и все годы, «Спартак» будет навязывать нам борьбу. Но мы верим в свои силы. Стараемся не терять уверенности. Думаю, как бы «Спартак» ни усиливался, мы сможем показать свой максимум и всё равно победить», — приводит слова Мантуана Metaratings.
- 9 августа 2023
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