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Источник: «Сивасспор» ведёт переговоры с «Ахматом» о переходе Быстрова

Источник: «Сивасспор» ведёт переговоры с «Ахматом» о переходе Быстрова
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«Ахмат» и «Сивасспор» ведут переговоры о трансфере защитника Марата Быстрова, сообщает Sport24.

По сведениям источника, турецкий клуб сделал клубу из Грозного официальное предложение о переходе игрока сборной Казахстана. За «Ахмат» 31-летний Быстров выступает с лета 2020 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2024-го. В активе защитника 79 матчей за клуб РПЛ и 19 игр за национальную команду.

Прежде Быстров выступал за такие клубы, как «Магнитогорск», «Челябинск», «Тамбов», «Астана», «Тобол» и «Ордабасы». В прошлом сезоне Марат отыграл 20 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, не отметившись результативными действиями. «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

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