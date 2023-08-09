Мантуан — об удалении Семака: форма вопросов к арбитру была корректной
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, как видел эпизод с удалением главного тренера петербуржцев Сергея Семака после матча с «Ростовом» во 2-м туре РПЛ (1:1). Футболист отметил, что форма вопросов наставника к арбитру была корректной.
«Я видел, что он подошёл к арбитру. Точно могу сказать, что форма вопросов была корректной. Думаю, речь шла о том, что во многих эпизодах игроки «Ростова» действовали грубо, но судья оставлял это без внимания. Полагаю, вопрос был связан с этим», — приводит слова Мантуана Metaratings.
Семак получил красную карточку после матча с «Ростовом» из-за того, что пытался поговорить с арбитром. Такую версию привёл после игры сам тренер «Зенита».
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