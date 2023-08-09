Херман Конти может покинуть «Локомотив»
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29-летний защитник Херман Конти может покинуть московский «Локомотив». В услугах футболиста заинтересован аргентинский «Колон», информирует журналист Адриэль Дриусси в своём «твиттере».
Отмечается, что «Колон» хочет арендовать Конти. При этом сам футболист уже дал согласие не переход.
28-летний Конти родился в аргентинском городе Санта-Фе. Защитник начал карьеру в команде «Колон», а летом 2018 года права на него выкупила «Бенфика». После этого он успел поиграть на правах аренды в «Атласе» (Мексика), «Бахии» (Бразилия) и «Америке» (Бразилия). В составе «Бенфики» за 4,5 года Конти вышел на поле 10 раз, забив один гол. После Португалии футболист перебрался в московский «Локомотив» на правах свободного агента.
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