Игрок «Пари НН» Трошечкин: почувствовали вальяжность молодых игроков «Спартака»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин высказался по итогам матча группового этапа Фонбет Кубка России со «Спартаком» (4:5).

«Мы переломили ход игры, показали характер, но опять чуть-чуть не хватило. Надеюсь, что в ближайших играх переступим эту черту и добьёмся результата. Мы стали играть пожёстче, поплотнее, поэтому получилось забить три мяча за 10 минут. Ребята вроде мастеровитые, но молодые в «Спартаке». В любом случае по ходу игры мы почувствовали их вальяжность — игра им давалась в атаке. Этим мы воспользовались и забили. Но к сожалению, мы немножко подсели», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Пари НН» во вторник, 8 августа, уступил «Спартаку» в матче Кубка России со счётом 4:5. До 80-й минуты нижегородцы вели в счёте — 4:3.