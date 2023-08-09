Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Пари НН» Трошечкин: почувствовали вальяжность молодых игроков «Спартака»

Игрок «Пари НН» Трошечкин: почувствовали вальяжность молодых игроков «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин высказался по итогам матча группового этапа Фонбет Кубка России со «Спартаком» (4:5).

«Мы переломили ход игры, показали характер, но опять чуть-чуть не хватило. Надеюсь, что в ближайших играх переступим эту черту и добьёмся результата. Мы стали играть пожёстче, поплотнее, поэтому получилось забить три мяча за 10 минут. Ребята вроде мастеровитые, но молодые в «Спартаке». В любом случае по ходу игры мы почувствовали их вальяжность — игра им давалась в атаке. Этим мы воспользовались и забили. Но к сожалению, мы немножко подсели», — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Пари НН» во вторник, 8 августа, уступил «Спартаку» в матче Кубка России со счётом 4:5. До 80-й минуты нижегородцы вели в счёте — 4:3.

Материалы по теме
Эксклюзив
Защитник «Пари НН» Александров раскрыл, что Юран сказал в перерыве матча со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023