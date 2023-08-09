Звезда женской сборной Англии извинилась за грубый фол на сопернице из Нигерии

Звезда женской сборной Англии по футболу Лорен Джеймс высказалась по поводу своего удаления с поля в матче 1/8 финала женского ЧМ-2023. Она получила красную карточку за то, что наступила на лежащую соперницу.

Болельщики стали активно критиковать Джеймс в соцсетях. На сообщение одного из нигерийских фанатов Лорен ответила: «Моя любовь и уважение к вам. Я сожалею о том, что произошло. Для наших болельщиков из Англии и моих товарищей по команде играть с вами и для вас — это большая честь. Я обещаю извлечь уроки из своего негативного опыта».

Напомним, женская сборная Англии победила Нигерию в серии послематчевых пенальти и прошла в четвертьфинал женского чемпионата мира по футболу — 2023. Англичанки являются одним из фаворитов ЖЧМ-2023.