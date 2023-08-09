«Ман Сити» выдвинул устное предложение «Вест Хэму» о приобретении Лукаса Пакета

«Манчестер Сити» предложил «Вест Хэму» более € 81 млн за 25-летнего бразильского полузащитника Лукаса Пакета, «молотобойцы» ответили отказом. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, такой суммы всё равно будет недостаточно для того, чтобы убедить «Вест Хэм» отпустить бразильца в это трансферное окно. При этом отмечается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола всегда был большим поклонником таланта Лукаса и «Манчестер Сити» предпримет ещё одну попытку заполучить 25-летнего футболиста.

Отметим, что трансфер Лукаса Пакета — рекордный в истории «Вест Хэма». Лондонский клуб заплатил € 60 млн за бразильца в августе прошлого года. Прежде Лукас играл за «Лион», «Милан» и «Фламенго».