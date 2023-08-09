Экс-президент «Локомотива» назвал главную проблему команды

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов выделил главную проблему в составе железнодорожников. По его мнению, у «Локо» слабая линия обороны, особенно центральная зона.
«Самая проблемная линия у «Локомотива» – это защита. Центральная зона. Что та пара защитников, которая провалила всё в матче с ЦСКА, что те, кто играл с «Рубином», – все очень низкого уровня. И пока железнодорожники не решат проблему в центре обороны, им мало что светит в чемпионате Российской Премьер-Лиги. Хотя я знаю, что в спортивной дирекции «Локомотива», где работает прекрасно мне известный как специалист высокого класса Дмитрий Ульянов, отлично понимают, что нужно усилить защитную линию.
Беда в том, что найти качественных защитников сейчас тяжело. Иностранцев не привлечёшь из-за отношений с Европой, а своих защитников высокого уровня в России очень мало. Это большая проблема «Локомотива», – приводит слова Наумова Vprognoze.
- 9 августа 2023
-
13:06
-
13:02
-
12:46
-
12:27
-
12:26
-
12:23
-
12:12
-
12:11
-
12:00
-
11:56
-
11:48
-
11:40
-
11:38
-
11:33
-
11:22
-
11:18
-
11:14
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:46
-
10:45
-
10:33
-
10:30
-
10:28
-
10:27
-
10:21
-
10:07
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:55
-
09:40