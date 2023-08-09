Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент «Локомотива» назвал главную проблему команды

Экс-президент «Локомотива» назвал главную проблему команды
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов выделил главную проблему в составе железнодорожников. По его мнению, у «Локо» слабая линия обороны, особенно центральная зона.

«Самая проблемная линия у «Локомотива» – это защита. Центральная зона. Что та пара защитников, которая провалила всё в матче с ЦСКА, что те, кто играл с «Рубином», – все очень низкого уровня. И пока железнодорожники не решат проблему в центре обороны, им мало что светит в чемпионате Российской Премьер-Лиги. Хотя я знаю, что в спортивной дирекции «Локомотива», где работает прекрасно мне известный как специалист высокого класса Дмитрий Ульянов, отлично понимают, что нужно усилить защитную линию.

Беда в том, что найти качественных защитников сейчас тяжело. Иностранцев не привлечёшь из-за отношений с Европой, а своих защитников высокого уровня в России очень мало. Это большая проблема «Локомотива», – приводит слова Наумова Vprognoze.

Материалы по теме
Херман Конти может покинуть «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023