«Вест Хэм» договорился с «Манчестер Юнайтед» о переходе защитника Гарри Магуайра
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Лондонский «Вест Хэм» согласовал стоимость 30-летнего защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра. «Молотобойцы» заплатят «красным дьяволам» € 35 млн. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сведениям источника, в ближайшие дни «Вест Хэм» начнёт обсуждать условия контракта с самим футболистом. При этом диалог с «Манчестер Юнайтед» относительно структуры выплат за трансфер ещё продолжается.
Гарри Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» за € 87 млн, что сделало футболиста самым дорогим защитником в истории футбола. На сегодняшний день ориентировочная стоимость игрока составляет € 20 млн. Контракт 30-летнего центрального защитника с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года.
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