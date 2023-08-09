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Кавазашвили: матч «Спартак» — «Пари НН» останется в памяти — такое нельзя спланировать

Кавазашвили: матч «Спартак» — «Пари НН» останется в памяти — такое нельзя спланировать
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Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал зрелищный сюжет в матче красно-белых с «Пари Нижний Новгород» во 2-м туре Пути РПЛ Кубка России.

«Я в восторге от матча «Спартак» — «Пари НН». Ура! Девять забитых мячей в одном матче бывает очень редко в истории. Могу очень сильно похвалить Юрана и Абаскаля. Вчерашняя игра показала, что были предприняты очень грамотные тактики, которые полностью соблюдались. Главное, что в этой игре у всех футболистов был дух — дрались за все мячи. Ни одна команда не смогла бы спланировать такой матч. Это останется в памяти у болельщиков.

Пять побед подряд на старте сезона ни о чём не говорят. «Спартак» должен продолжать играть и допускать минимум ошибок. Каждая победа — это проявление чемпионского характера. Никто не выходит бить баклуши на поле, поэтому каждый футболист играет по-чемпионски», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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