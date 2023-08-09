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Новая форма сборной России по футболу будет вдохновлена русским фольклором

Новая форма сборной России по футболу будет вдохновлена русским фольклором
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Основатель бренда Jogel Артур Мовсесян раскрыл некоторые детали того, как будет выглядеть новая форма сборной России по футболу, разработкой дизайна которой и занималась его компания.

«Дизайн я пока раскрывать не могу, у нас будет отдельная презентация в начале следующего года. Форма будет красная. Скажу так – было много идей, много креатива. Чем вдохновлялись? Это фольклор», — сказал Мовсесян на форуме Taneco-2023 в Казани, организованном хоккейным «Ак Барсом».

О сотрудничестве Jogel и РФС было объявлено в июне 2023 года. Контракт с российской компанией рассчитан до 2026 года. Jogel стал новым техническим спонсором сборной России, сменив немецкую компанию adidas, контракт с которой был расторгнут в январе 2023 года.

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