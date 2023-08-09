Новая форма сборной России по футболу будет вдохновлена русским фольклором

Основатель бренда Jogel Артур Мовсесян раскрыл некоторые детали того, как будет выглядеть новая форма сборной России по футболу, разработкой дизайна которой и занималась его компания.

«Дизайн я пока раскрывать не могу, у нас будет отдельная презентация в начале следующего года. Форма будет красная. Скажу так – было много идей, много креатива. Чем вдохновлялись? Это фольклор», — сказал Мовсесян на форуме Taneco-2023 в Казани, организованном хоккейным «Ак Барсом».

О сотрудничестве Jogel и РФС было объявлено в июне 2023 года. Контракт с российской компанией рассчитан до 2026 года. Jogel стал новым техническим спонсором сборной России, сменив немецкую компанию adidas, контракт с которой был расторгнут в январе 2023 года.