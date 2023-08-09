Агент: к Дркушичу есть большой интерес, он очень востребован на рынке

Футбольный агент Младен Ратковица прокомментировал будущее защитника «Сочи» Ваньи Дркушича.
«Сейчас к Ванье есть большой интерес, он очень востребован на рынке. Своей игрой он доказал, что является одним из лучших защитников в РПЛ. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».
Напомним, ранее сообщалось об интересе российских и европейских клубов к 23-летнему словенскому футболисту. Ванья Дркушич перешёл в «Сочи» в январе 2022 года. Он дебютировал за клуб 7 марта 2022 года в матче 20-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:0).
Контракт словенца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Прежде защитник выступал за такие клубы, как «Браво», «Ренде» и «Херенвен». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн.
- 9 августа 2023
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