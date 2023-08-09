Александр Гришин: ЦСКА обыграет «Факел». Впечатлило, как армейцы разорвали «Локомотив»

Бывший тренер юношеской команды московского ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России между армейцами и «Факелом».

«Неизвестно, какие составы будут у ЦСКА и «Факела», потому что команды делают упор на чемпионат. ЦСКА — фаворит: играют на своём поле и показывают неплохую игру. Мне кажется, армейцы обыграют «Факел». Впечатлило, как ЦСКА разорвал «Локомотив». Команда на правильном пути — всё идёт по плану, кроме поражения от «Урала». Есть понимание, чего ЦСКА может достичь с такой игрой, но пока рано делать выводы», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

ЦСКА сыграет с «Факелом» сегодня, 9 августа. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 18:30 по московскому времени.