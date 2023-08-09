В Jogel рассказали, когда планируют выпустить новую форму сборной России по футболу

Основатель бренда Jogel Артур Мовсесян рассказал, когда планируется выпуск новой формы сборной России по футболу, отметив, что дедлайн назначен на март 2024 года.

«Когда мы с коллегами из РФС подошли уже к обсуждению формы, однозначно с обеих сторон был посыл такой – нужно сделать что-то классное. Мы достаточно много времени потратили на дизайн, но тратим сейчас мало времени на производство. Мы достаточно быстро двигаемся, потому что наш дедлайн – март 2024 года. У коллег из иностранных компаний разработка уникального комплекта формы в среднем занимает год-полтора, Nike иногда приступает к разработке за два года. В нашем случае меньше года, но мы понимаем, что это было одним из условий РФС, когда они выбрали нас», — сказал Мовсесян на форуме Taneco-2023 в Казани, организованном хоккейным «Ак Барсом».