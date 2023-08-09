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В Jogel рассказали, когда планируют выпустить новую форму сборной России по футболу

В Jogel рассказали, когда планируют выпустить новую форму сборной России по футболу
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Основатель бренда Jogel Артур Мовсесян рассказал, когда планируется выпуск новой формы сборной России по футболу, отметив, что дедлайн назначен на март 2024 года.

«Когда мы с коллегами из РФС подошли уже к обсуждению формы, однозначно с обеих сторон был посыл такой – нужно сделать что-то классное. Мы достаточно много времени потратили на дизайн, но тратим сейчас мало времени на производство. Мы достаточно быстро двигаемся, потому что наш дедлайн – март 2024 года. У коллег из иностранных компаний разработка уникального комплекта формы в среднем занимает год-полтора, Nike иногда приступает к разработке за два года. В нашем случае меньше года, но мы понимаем, что это было одним из условий РФС, когда они выбрали нас», — сказал Мовсесян на форуме Taneco-2023 в Казани, организованном хоккейным «Ак Барсом».

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