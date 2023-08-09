Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Петржела: «Крылья Советов» — не соперник для «Зенита». Я полностью уверен в победе

Петржела: «Крылья Советов» — не соперник для «Зенита». Я полностью уверен в победе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с «Крыльями Советов».

«Полностью уверен в победе «Зенита» сегодня. «Крылья Советов» — не соперник для петербуржцев! Разница в уровне слишком велика. Думаю, что «Зенит» сделает всё, чтобы реабилитироваться перед болельщиками за прошлые неудачи. Надо решать задачу в Кубке России как можно скорее», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, сегодня, 9 августа, состоится матч 2-го тура группы C Пути РПЛ Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Материалы по теме
«Зенит» в Самаре, ЦСКА принимает «Факел», а «Динамо» — «Краснодар». LIVE Кубка России!
Live
«Зенит» в Самаре, ЦСКА принимает «Факел», а «Динамо» — «Краснодар». LIVE Кубка России!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023