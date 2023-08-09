Петржела: «Крылья Советов» — не соперник для «Зенита». Я полностью уверен в победе

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с «Крыльями Советов».
«Полностью уверен в победе «Зенита» сегодня. «Крылья Советов» — не соперник для петербуржцев! Разница в уровне слишком велика. Думаю, что «Зенит» сделает всё, чтобы реабилитироваться перед болельщиками за прошлые неудачи. Надо решать задачу в Кубке России как можно скорее», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, сегодня, 9 августа, состоится матч 2-го тура группы C Пути РПЛ Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
- 9 августа 2023
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