Петржела: «Крылья Советов» — не соперник для «Зенита». Я полностью уверен в победе

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с «Крыльями Советов».

«Полностью уверен в победе «Зенита» сегодня. «Крылья Советов» — не соперник для петербуржцев! Разница в уровне слишком велика. Думаю, что «Зенит» сделает всё, чтобы реабилитироваться перед болельщиками за прошлые неудачи. Надо решать задачу в Кубке России как можно скорее», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, сегодня, 9 августа, состоится матч 2-го тура группы C Пути РПЛ Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Чебаном (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.