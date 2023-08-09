Дуарте — об изучении русского языка: знаю плохие слова, которые нельзя говорить

Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте ответил на вопрос об изучении русского языка. Он рассказал, какие слова уже успел выучить. Также футболист признался, что знает ряд плохих слов и выражений.

«Какие слова на русском языке знаю? Знаю уже такие слова, как «пока», «спасибо», «спокойно», «вдвоём». Также знаю плохие слова, которые нельзя говорить», — приводит слова Алексиса Дуарте Sport24.

Напомним, Алексис Дуарте пополнил состав московского «Спартака» в январе 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги парагвайский защитник провёл три матча. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. 23-летний футболист перешёл в стан красно-белых из парагвайского «Серро Портеньо».