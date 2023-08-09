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Дуарте — об изучении русского языка: знаю плохие слова, которые нельзя говорить

Дуарте — об изучении русского языка: знаю плохие слова, которые нельзя говорить
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Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте ответил на вопрос об изучении русского языка. Он рассказал, какие слова уже успел выучить. Также футболист признался, что знает ряд плохих слов и выражений.

«Какие слова на русском языке знаю? Знаю уже такие слова, как «пока», «спасибо», «спокойно», «вдвоём». Также знаю плохие слова, которые нельзя говорить», — приводит слова Алексиса Дуарте Sport24.

Напомним, Алексис Дуарте пополнил состав московского «Спартака» в январе 2023 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги парагвайский защитник провёл три матча. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. 23-летний футболист перешёл в стан красно-белых из парагвайского «Серро Портеньо».

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