Дьяков: после «Зенита» игроки «Динамо» должны понимать, что любая команда им по плечу

Бывший защитник «Ростова» и «Сивасспора» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Фонбет Кубка России между «Динамо» и «Краснодаром».

«Матчи в Кубке России даже в нынешнем формате проходят особенно. Поэтому в матче «Динамо» — «Краснодар» может произойти всё что угодно. Интересно, сможет ли «Динамо» преобразить игру в обороне, потому что пока много пропускают. Но и посмотрим, продолжат ли много забивать. Также увидим, что поменялось после их прошлой очной встречи, сделало ли «Динамо» работу над ошибками.

Победа «Динамо» над «Зенитом» может стать толчком для москвичей. Теперь футболисты «Динамо» должны понимать, что раз они смогли победить «Зенит» в Санкт-Петербурге, то любая команда им по плечу», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.